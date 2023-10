100 anni della famiglia Agnelli | la Juve in festa | Zidane e Del Piero infiammano il pubblico | FOTO e VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 10 ottobre 2023) Si è conclusa una giornata importante in casantus. E’ andata in scena la grande, “Together, a Black & White Show” organizzata per festeggiare il centenarioproprietà. Presentato dalla madrina d’eccezione, Cristina Chiabotto, l’evento è iniziato con le donazioni per Save the Children. Sulle tribune presente John Elkann, presidente di Exor, poi tutta la dirigenzantus, dal presidente Gianluca Ferrero all’amministratore delegato Maurizio Scanavino. Al Pala Alpitour ci sono tutti i calciatoriprima squadra rimasti a Torino durante questa pausa per le Nazionali: da Dusan Vlahovic a Nicolò Fagioli, presente anche Massimiliano Allegri.di Alessandro Di Marco / ...