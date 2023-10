Zazzaroni | «L’Inter era convinta di averla già vinta Un problema»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Anon ha convinto l’atteggiamento mostrato dalnella partita malamente pareggiata col Bologna sabato, facendosi rimontare da 2-0 a 2-2. Questo il pensiero del giornalista da Pressing Serie A su Italia 1. GESTIONE SBAGLIATA – Ivansegnala le difficoltà non comprese per tempo: «Il Bologna non perde da sette partite, ha perso col Milan e poi non ha più perso. Sabato è successa una cosa diversa:, sul 2-0, era troppodigià. Vedevo la postura dei giocatori nei calci d’angolo eccetera: guardate com’erano messi. Pensavano di darne sei come l’anno scorso e sei come l’anno prima, ma il Bologna è un’altra squadra. Ilnon è il turnover, soprattutto prima della sosta faccio giocare ...