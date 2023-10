Yonatan Erlichman | morto per infarto a 8 anni il bambino israeliano protagonista di uno spot pro vaccino Covid - VIDEO

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tragedia in Israele dove, undi 8celebre per unoprotrefa, èin seguito ad un. Una morte improvvisa tragica, che ha lasciato i familiari senza parole. Alla vigilia del giorno più sacro della nazione ebraica, Yom Kippur,

Educazione governativaaveva cinque anni all'epoca del video, prodotto dal Consiglio regionale di Mateh Binyamin, un ente governativo regionale. È andato in onda come episodio del ...Educazione governativaaveva cinque anni all'epoca del video, prodotto dal Consiglio regionale di Mateh Binyamin, un ente governativo regionale. È andato in onda come episodio del ...

Child dies after nearly drowning on Yom Kippur Eve Arutz Sheva