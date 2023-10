WWE | Un indizio fa intuire il prossimo avversario di GUNTHER?

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 9 ottobre 2023) In quel di Raw abbiamo un campione che definire dominante sembra anche riduttivo. Stiamo parlando diche ha stabilito il record come campione intercontinentale più longevo di tutti i tempi e durante questo regno ha affrontato e sconfitto diverse superstar. L’ultimo di questa lista è stato Tommaso Ciampa lunedì scorso a Raw e il Ring General è già pronto per una prossima sfida. The Tsunami Secondo quanto riportato da BWE per l’austriaco sembra già esserci un papabilee unsembra ampiamente rivelare di chi si tratta. Infatti una delle tagline per promuovere la puntata dello show rosso recita “Tsunami goes Intercontinental.” Sappiamo che la Tsunami è la finisher di Bronson Reed che se così dovesse essere andrà alla carica per l’Intercontinental Championship.