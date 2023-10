WWE | Rivelati i piani per Carlito post Fastlane

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Aabbiamo assistito ad un LWO inizialmente in difficoltà a causa della mancanza del terzo partner nel loro match contro Bobby Lashley e gli Street Profits. Durante il match però, l’elemento a sorpresa è stato proprio un rientrante, il quale ha aiutato il suo team ad arrivare alla vittoria. Cosa già avvenuta in passato in quel di Backlash, doveaveva fatto ritorno per aiutare Bad Bunny. Ai tempi si sapeva già cheavesse rinnovato il contratto con la WWE, ora invece emergono ulteriori dettagli di questo contratto. PWInsider ha riportato chesarà presente a SmackDown d’ora in poi. Nonostante si troverà nello stesso roster di Rey Mysterio e dell’ LWO, resta ancora da scoprire se diventerà o meno membro effettivo della stable.