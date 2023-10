WWE | Cambia ancora la card del “super NXT” di stanotte | aggiunto un match a stipulazione!

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 9 ottobre 2023) IlNXT di, che eccezionalmente sarà in contemporanea con Dynamite, come ampiamente riportato sarà storico. La stessa WWE ha definito la puntata la “più importante della storia“, con le presenze di Cody Rhodes, John Cena, Asuka, Paul Heyman e, quasi sicuramente, di Undertaker. Ma un’ultima aggiunta alla già corposaè stata fatta poche ore fa tramite gli account ufficiali della compagnia: si tratta di unparticolare, denominato Pub Rules! L’incontro vedrà protagonisti i Brawling Brutes, privi dell’infortunato Sheamus, che faranno squadra con Tyler Bate per fronteggiare i Gallus dopo quanto accaduto sei giorni fa. Non sono state rese note le regole o le dinamiche che accompagneranno questo nuovo incontro a stipulazione speciale e non resta che attendere lo show per ...