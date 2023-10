WWE | Arriva un altro annuncio che potrebbe far volare gli ascolti di NXT di questa settimana

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Martedì sarà un episodio di NXT più importante del solito per la WWE. La compagnia ha predisposto uno show molto ricco dal punto di vista degli ospiti, con John Cena, Cody Rhodes, Asuka e Paul Heyman tra i nomi più rappresentativi del main roster che appariranno durante la serata. Per rendere ancora più saporito il piatto che Shawn Michaels ha preparato per il pubblico di USA Network, NXT ha appena annunciato che i primi 30 minuti della puntata di domani saranno privi di pubblicità. Unmolto interessante per gli appassionati, che già durante la guerra del mercoledì sera veniva spesso usata per cercare di spostare l’ago della bilancia verso uno dei due show. BREAKING: The first 30 MINUTES of #WWENXT tomorrow night will be commercial-free! WWE NXT (@WWENXT) October 9, 2023 Tra i match annunciati per martedì sera ci sono Carmelo Hayes vs Bron ...