Wta Zhengzhou 2023 | programma | orari e ordine di gioco martedì 10 ottobre con Cocciaretto

Leggi su sportface

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Ildi10con glie l’didel torneo Wta di. Scende in campo anche l’ultima delle tre italiane impegnate in questo torneo 500 sul suolo cinese. Elisabetta, reduce da una striscia negativa di risultati, prova a invertire la tendenza, ma trova un ostacolo duro come Daria Kasatkina nel match che chiude ildella giornata. Di seguito l’dicompleto. CENTER COURT Ore 09:00 – Martic vs Linette a seguire – Zhu vs Siegemund a seguire – Korpatsch vs Bai a seguire –vs (8) Kasatkina GRANDSTAND Ore 09:00 – (9) Kudermetova vs Zvonareva a seguire – (11) Samsonova vs Maria ...