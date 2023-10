WTA Zhengzhou 2023 | Lucia Bronzetti regola Guo Hanyu all’esordio e si regala Ons Jabeur agli ottavi

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Sorride l’Italia nel primo turno degliOpendi tennis, torneo di categoria WTA 500, nel quale arriva il successo dell’azzurra, chesupera la wild card cinese Guocon lo score di 7-5 6-1 in un’ora e 34 minuti di gioco. Per la tennista italiana neglidi finale ci sarà la sfida contro la tunisina Ons, testa di serie numero 4, che ha ricevuto un bye. Nel primo set l’azzurra va in difficoltà al servizio in apertura, ma recupera da 15-40 e tiene la battuta, cosa che non le riesce nel quinto game, quando ai vantaggi la cinese, alla prima occasione, centra lo strappo.reagisce e trova l’immediato controbreak, poi è proprio l’azzurra a mancare, ...