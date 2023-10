WTA Zhengzhou 2023 | Bronzetti e Paolini vanno avanti mentre il tabellone si rivoluziona

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Già prima della giornata odierna, che ha visto debuttare ilprincipale del WTA 500 di, città da circa 10 milioni di abitanti a nord di Wuhan, il torneo aveva fatto parlare di sé. Questo perché, negli ultimi giorni, dopo la compilazione degli accoppiamenti sono arrivati tre forfait: quelli di Coco Gauff, Elena Rybakina e Karolina Muchova, con legami più o meno ampi rispetto al discorso Finals ormai chiuso. Ed è così che il lunedì parla molto italiano con i successi convincenti tanto di Lucia, che fatica solo un set (per meriti altrui), quanto di Jasmine, che comincia bene da numero 1 d’Italia in carica. Per entrambe ora avversarie difficili: la tunisina Ons Jabeur su un lato, la francese Caroline Garcia (e non più Rybakina) sull’altro. Tennis, Lorenzo Sonego va ko con Nicolas Jarry ...

