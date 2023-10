WTA Seoul 2023 | Alexandrova e Rus vincono all’esordio Subito fuori Parks e Boulter

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 ottobre 2023) È terminata poco fa la prima giornata del WTA 250 di. Sul cemento sudcoreano si sono disputati oggi i primi otto incontri validi per il primo turno e le sorprese non sono di certo mancate. Andiamo a vedere tutto quello che è successo. Tutto facile per Ekaterinae Arantxa Rus: la russa (testa di serie n.3) sconfigge la giapponese Mai Hontama per 6-3 6-1, mentre l’olandese (n.7 del seeding) si impone contro la padrona di casa Na-Lae Han per 6-1 6-3. Niente da fare invece per la statunitense Alycia(n.6 del torneo) e la britannica Katie(testa di serie n.8), battute rispettivamente dalla russa Polina Kudermetova per 3-6 6-1 6-0 e dalla slovena Kaia Juvan per 6-4 6-4. Successo in due set per la statunitense Claire Liu, che elimina la coreana Yeonwoo Ku con un doppio 6-3. Discorso simile per ...