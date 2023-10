Wta Hong Kong 2023 | montepremi e prize money con Trevisan

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Iled ildel torneo WTA 250 di, evento in programma dal 9 al 15 ottobre sul cemento outdoor. La bielorussa Vika Azarenka guida il seeding, seguita dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia e dalla russa Anastasia Potapova. L’unica tennista azzurra ai nastri di partenza è Martina, a caccia di vittorie per chiudere al meglio la stagione. Iltotale del torneo ammonta a 246.751 euro. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. TABELLONE PRINCIPALE COPERTURA TVWTA 250PRIMO TURNO – € 2.670 (1 punto) SECONDO TURNO – € 3.730 (30 punti) QUARTI DI ...

Martina Trevisan se la vedrà contro Cristina Bucsa nel primo turno del250 diKong 2023 (cemento outdoor) , torneo di scena sui campi della metropoli cinese. Periodo altalenante per la toscana che, all'ottimo quarto di finale conseguito a Guadalajara, ha fatto ...Rinviato tutto il programma del lunedì al PrudentialKong Tennis Open, il250 che sarebbe dovuto iniziare oggi, lunedì 9 ottobre. Il tifone Koinu ha però costretto gli organizzatori a ...

Tennis, il tabellone del torneo WTA di Hong Kong: Martina Trevisan unica azzurra, debutto con Bucsa OA Sport

WTA Hong Kong Day 1 Predictions Including Mirra Andreeva vs Dayana Yastremska Last Word on Sports

Sorride l'Italia nel primo turno degli Zhengzhou Open 2023 di tennis, torneo di categoria WTA 500, nel quale arriva il successo dell'azzurra Lucia Bronzetti, che all'esordio supera la wild card cinese ...ESPNU — Liberty at Jacksonville St. GOLF — The Jackson T. Stephens Cup: Second Round, Trinity Forest Golf Club, Dallas FOX — A.L. Divisional Series: Houston at Atlanta, Game 3 FOX — A.L. Divisional ...