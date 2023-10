Wrestling | incredibile | Edge passa alla AEW e punge la WWE!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 9 ottobre 2023) L’esordio è ormai storia e il lottatore, grande protagonista per tanti anni nella Federazione di Stamford, combatterà utilizzando il suo vero nome, Adam Copeland. Il mondo del, però, resta comunque affezionato ae certamente i fan continueranno a seguire l’ex pluricampione del mondo anche in AEW, il nuovo lido che ha accolto la grande Superstar. Il canadese, in una recente intervista rilasciata ai canali della CBS, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe criticando, non troppo velatamente, la WWE. Le parole diche ha debuttato ufficialmente in AEW “Ho avuto la sensazione che non ci fosse un vero e proprio piano per me in WWE. Lo posso capire, perché dopo 25 anni in cui abbiamo fatto di tutto, cos’altro possiamo inventarci? Non è stata colpa di nessuno. Anch’io mi stavo scontrando con dei muri creativi. ...