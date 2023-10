“Vomito | diarrea e dolori” Malori dopo il pranzo al ristorante tra amici | 10 persone in ospedale

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 9 ottobre 2023)addominali, crampi,forti al punto che per circa 10(ma secondo altre fonti sarebbero oltre 20 quelli interessati da problemi simili) è stato necessario un ricovero lampo in. A raccontare cosa è successo è il Messaggero che scrive di un “felicedomenicale trafinito in”. A quanto si apprende la comitiva si era ritrovata in un, in tutto eran una decina. “Tutto bene, fino al tardo pomeriggio quando ilvolgeva al termine. Terminato il, i commensali sono ritrovati tutti all’Santa Scolastica: alcuni sono andati in macchina, altri hanno necessitato dell’ambulanza”. >“Correte, qui è l’inferno!”. Incidente choc in ...