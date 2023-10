Volto d’artista | Alessandro Verdi | “La base è sempre il figurativo classico”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 9 ottobre 2023)(San Pellegrino Terme, 26 agosto 1947) è uno scultore, disegnatore e medaglista italiano. Nel 1961 comincia a lavorare in un laboratorio di marmi di Bergamo. Incontra lo scultore Piero Brolis che dal 1963 al 1967 lo accoglie nel suo studio, svelandogli i segreti dell’arte della scultura. Contemporaneamente, frequenta i corsi serali di nudo presso l’Accademia Carrara di Bergamo. Nel 1980 organizza la sua prima mostra personale a San Pellegrino Terme cui faranno seguito altre personali a Bergamo, in Italia e all’estero. Nel 1988 è vincitore del concorso per la realizzazione della grande statua di Papa Giovanni XXIII nel Duomo di Bergamo1, a cui seguiranno varie committenze soprattutto a carattere religioso e monumentale. Fra le tante, figurano due grandi medaglioni con San Giovanni XXIII e con lo stemma papale per la città di Sofia in ...