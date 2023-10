Volley | Manfredi | “Soddisfatto degli azzurri | Velasco tra i candidati per la panchina femminile”

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Il presidente della Fipav, Giuseppe, nell’intervista rilasciata all’Adnkronos, ha dato una sua valutazione sull’annata, allontanando anche le critiche, dopo la (solo temporanea) qualificazione mancata alle Olimpiadi di Parigi 2024. Inoltre, ha dichiarato che prossimamente, farà delle valutazioni assieme al consiglio federale, sulla decisione del prossimo allenatore della nazionale. Queste le sue parole riguardo la nazionale maschile: “Disputata una grandeNations League e un grandissimo europeo, perso solo in finale. Arrivati in Brasile con un po’ di pressione addosso. Col Brasile pagato il poco riposo e qualche infortunio che ci ha limitato. Punteremo subito a vincere in Nations League. Non dimentichiamo le soddisfazioni europee e mondiali che ci hanno regalato ...

"Gli eccezionali risultati ottenuti in questi ultimi anni, infatti, ci consentono di occupare la terza posizione mondiale - prosegue- . Fondamentale sarà farà bene la prossima Volleyball ......della Fipav Giuseppedopo il torneo preolimpico che ha visto gli azzurri mancare per il momento la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024. 'Questi ragazzi hanno fatto un'ottima...

Volley, Manfredi 'assolve' la maschile. Nel weekend l'addio a Mazzanti Quotidiano Sportivo

**Pallavolo: Manfredi, 'ko preolimpico dispiace ma ragazzi daranno ancora soddisfazioni'** La Gazzetta del Mezzogiorno

Sul tema è intervenuto il presidente Federale Giuseppe Manfredi. Le parole del Presidente Giuseppe Manfredi- « Siamo dispiaciuti per non aver centrato la qualificazione in Brasile, penso che l’analisi ...La stagione dell'Italvolley non è terminata come si sperava. L'esito del Preolimpico, di scena in Brasile, non ha sorriso ai ragazzi di Fefé De Giorgi, non in grado di centrare la qualificazione ai Gi ...