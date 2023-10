Volley | Italia vicina alle Olimpiadi 2024? Quanti punti di vantaggio sulla prima esclusa | il tesoretto per la Nations League

(Di lunedì 9 ottobre 2023) L’non è riuscita a qualificarsidi Parigiattraverso il torneo andato in scena a Rio de Janeiro. La nostra Nazionale dimaschile si è presentata in Brasile con poche energie ed è apparsa visibilmente fiacca, non riuscendo praticamente mai a offrire il gioco spumeggiante che ha più volte regalato nel corso degli ultimi due anni. I Campioni del Mondo non erano nelle proprie migliori condizioni e sono naufragati al Maracanazinho perdendo contro Germania, Cuba e Brasile. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi si sono rivelati addirittura la quarta forza della manifestazione, ma oggettivamente la situazione non preoccupa: il potenziale di questo gruppo è decisamente più elevato di quanto visto in terra sudamericana e nemmeno un mese fa ha saputo conquistare la medaglia d’argento ...

Una generosa Itas Trentino non strappa set alla Prosecco Doc Imoco Conegliano ...La formazione di Bellano espugna Pinerolo mentre quella di Bernardi si impone a Chieri. Nelle altre partite di giornata successo per le grandi Conegliano, Milano e Scandicci. Roma torna in A1 e va ad ...