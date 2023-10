Volley | cosa è mancato agli azzurri nel torneo di qualificazione olimpica a Rio?

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Due tornei a confronto, l’Europeo e quello di. L’Italia ha chiuso al secondo posto la competizione continentale e non è riuscita ad entrare fra le prime due delin programma al Maracanazinho che semplificava la strada che porta a Parigi 2023. La comparazione non è campata in aria perchè entrambi i tornei presentavano una fase più ampia di partite alla portata deglie una parte più complicata concentrata in due o tre gare. Il dato che salta all’occhio è quello dell’attacco. All’Europeo l’Italia ha chiuso il suocon un’efficienza del 57% in fase offensiva. E’ vero che la lunga serie di partite del girone preliminare contro squadre di seconda o terza fascia ha sicuramente alzato questa percentuale ma bisogna dire che anche nelle partite ...

La Wash4green Pinerolo rompe il tabù con Honda Olivero San Bernardo Cuneo, portandosi a casa un punto dalla sfida casalinga a Villafranca Piemonte.non riuscita lo scorso anno. Ma poteva ottenere in più dall'esordio casalingo. Una partita sporcata dall'infortunio di D'Odorico a metà del primo set. Primo set Pinerolo parte con un muro e nelle ...non ha funzionato 'La prima partita è complicata a livello emotivo.' - ha spiegato Clara Decortes - 'Siamo partite un po' contratte e poi ci siamo sciolte durante la partita. ' Lpm a tratti in ...

United Pomezia Volley batte Montesport Firenze 3-0 in un match intenso. Pomezia dimostra grande qualità in attacco, mentre Montesport lotta su ogni pallone. Alla fine, Pomezia si aggiudica il match co ...La Volley Bergamo 1991 ha vinto l'anticipo della Serie A1 di volley femminile contro la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore al tie-break dopo una battaglia di oltre due ore. Lorrayna Da Silva è stata ...