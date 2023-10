Vodafone e Nokia insieme per introdurre la tecnologia Open Ran in Italia

(Di lunedì 9 ottobre 2023) MILANO –annunciano oggi un rafforzamento della loro partnership a livello globale e un piano per testare per la prima volta inlaRan disulla Rete di Accesso Radio 5G. Questa sperimentazione su rete live aprirà la strada a nuove funzionalità basate su software che consentiranno di utilizzare la connettività in vari settori, dalla telemedicina alle case, dai trasporti alle industrie. Il progetto – L’unione fra ladi uno dei maggiori fornitori di apparati radio e la rete paneuropea difornirà una piattaforma che consentirà a un maggior numero di fornitori di software indipendenti, start-up e aziende locali di partecipare alla sfida utilizzando API (Application Programming Interface) ...

Open RAN sbarca in Italia: Vodafone e Nokia insieme per l'era del 5G aperto

