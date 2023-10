Violenza antifascista senza limiti neanche per Norma Cossetto | distrutta la targa commemorativa

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Roma, 9 ott – L’ennesimo atto vergognoso, non su chissà quali personalità politiche ma vittime comuni come, la giovane donna stuprata e infoibata in quella notte terribile tra il 4 e 5 ottobre 1943 dai partigiani titini. Antifascisti stuprano anche la memoria diNon gli stava bene, agli antifascisti liguri, che quellafosse posta vicino a un monumento partigiano. “Una provocazione”, dicono i responsabili dell’Anpi locale. Non gli stava beneche si commemorasse la disgrazia di una vittima innocente, cosa avvenuta tramite l’organizzazione di “Una rosa per” di quest’anno. Non si può fare, non s’ha da fare, perché gli ordini vanno eseguiti e chi non è d’accordo si prepari ad estreme ...