Vini | Petitto al Ministero | “La battaglia non si ferma”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Si è concluso da poco presso ildell’Agricoltura un incontro estremamente proficuo e che ci ha fornito ulteriori garanzie dell’interesse del Governo a salvaguardare le risorse e le eccellenze territoriali, a partire dal settore viticolo”. Lo dichiara il consigliere regionale Livio, capogruppo in Campania di “Moderati e Riformisti”, a margine del tavolo richiesto per bloccare l’operazione Brand Campania avviata dalla Regione con l’assessore Nicola Caputo, poi stoppata di recente dal Governatore De Luca in luogo del fronte di protesta sollevato in Irpinia “Come avevo annunciato a margine del confronto a Montemarano a difesa della nostra pregiata risorsa vino- prosegue l’onorevole- ho portato la questione all’attenzione del Sottosegretario Patrizio La Pietra che ...