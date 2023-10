Vieri | «Inter superiore anche al Milan Ecco di chi c’è bisogno ora»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Vieir, ex giocatore tra le altredell’, ha parlato della squadra affidata a Simone Inzaghi: lui è convinto della superiorità dei nerazzurri.? Christianalla BoboTV su Twitch ha dichiarato: «L’è un’altra categoria rispetto al. Adesso i nerazzurri hanno preso una bella batosta, visto che vinceva 2-0, e adesso spero e credo che non succederà più. Io non vedo una squadra più forte dell’ora in Italia. La Juventus, che reputo forte forte, non è al livello dell’che ha in panchina altri 5-6 titolari. C’èdi Arnautovic, della sua statura e appena rientra deve giocare».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...