VIDEO – Inter | errori inutili col Bologna! | Inter NOS con Rossi

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Anche oggi una nuova puntata diNOS di-News.it! L’appuntamento fisso di ogni lunedì alle 18 con Romina Sorbelli in conduzione e il grande Gian Luca, insieme ad altri ospiti d’eccezione, curiosità, partite e anche calciomercato.NOS –NOS with friends è la nuova rubrica di-News.it, ogni lunedì a partire dalle ore 18:00 Gian Lucae Romina Sorbelli su Facebook, YouTube e Twitch. Un format pensato per creare uno spazio di dibattito insieme alla community nerazzurra, in cui parlare di tutto ciò che riguarda l’: dalle analisi delle giornate di campionato fino alle ultime news di mercato, ma non solo. Nella ...

...Non chiedo a nessuno di capire la mia scelta ma chi conosce il calcio sa cosa rappresenta l'e ... Si lavora ogni giorno, con tanti, dove tutti i movimenti vengono eseguiti in maniera molto ......Gol in onda in contemporanea ai match in parallelo con telecronache dedicate e collegamenti... Sabato 21 alle 18.00 l'se la vedrà con il Torino per rimanere agganciato alla vetta. DAZN. ...

Milan e Inter, i prossimi impegni a confronto: il calendario La Gazzetta dello Sport

Inter-Bologna 2-2: gli highlights Sport Mediaset

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...Il segretario generale Onu, Antonio Guterres, ha ribadito la sua "totale condanna degli abominevoli attacchi di Hamas che hanno causato la morte di oltre 800 israeliani e il ferimento di oltre 2.500 p ...