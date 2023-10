VIDEO – Frosinone-Verona 2-1 | Serie A | gol e highlights della partita

Leggi su inter-news

(Di lunedì 9 ottobre 2023), match dell’ottava giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-1: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Benito Stirpe. SEMPRE PIÙ IN ALTO –2-1 nella dell’ottava giornata diA. Ilriprende subito il grande inizio di stagione, vincendo e confermandosi nella metà sinistraclassifica. Nei giallazzurri sono gli ultimi acquisti a fare le cose migliori, come Matias Soulé che al 34? si libera per il sinistro e prende il palo. Ilpotrebbe segnare in chiusura di primo tempo, ma Michael Folorunsho di testa nell’area piccola manda a lato su angolo. Così, ...