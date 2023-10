Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

TRAFFICO DEL 9 OTTOBRE
ORE 19:35
SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E APPIA. IN INTERNA CODE TRA PISANA E AURELIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SULLA CASSIA VEIENTANA CODE PER INCIDENTE ALL'ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO VITERBO. SULLA CRISTOFORO COLOMBO ANCORA INCOLONNAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. SULLA BRACCIANESE CLAUDIA SI VIAGGIA INCOLONNATI TRA OSTERIA NUOVA E VIA PARAVIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. INFINE RICORDIAMO CHE RIPRENDERÀ ALLE 20:00 E PROSEGUIRÀ FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO.