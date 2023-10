Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2023 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 9 ottobre 2023)DEL 9 OTTOBREORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN PRIMO PIANO L’A1 FIRENZE-, È STATO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA FABRO E CHIUSI VERSO FIRENZE. CODE IN SMALTIMENTO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA-FIUMICINO E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E PREENSTINA. QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN USCITA. CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. SULLA BRACCIANESE CLAUDIA SI VIAGGIA INCOLONNATI TRA OSTERIA NUOVA E VIA PARAVIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. INFINE È TERMINATO ALLE 17:00 LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO: L’AGITAZIONE RIPRENDERÀ ALLE ...