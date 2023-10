Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2023 ore 16 | 30

(Di lunedì 9 ottobre 2023)DEL 9 OTTOBREORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN PRIMO PIANO L’A1 FIRENZE-, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA FABRO E CHIUSI VERSO FIRENZE. AL MOMENTO SI REGISTRANO 11 KM DI CODA. ALTRO INCIDENTE SULLA FLAMINIA, SI SONO FORMATE CODE TRA VIA DEI DUE PONTI E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL RACCORDO ANULARE. A PROPOSITO DEL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E PREENSTINA. QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN USCITA. INFINE E’ IN CORSO LO SCIOPERODEL TRASPORTO PUBBLICO: SERVIZIO SOSPESO SULLA LINEA METRE, MENTRE SONO POSSIBILI RIDUZIONI DI ...

... porzione di Via Agliasco, Via Po, Piazza Statuto, Via Chiaffredo Bergia, Via, Via Belloni, ... che forniranno all'utenza segnalazioni e informazioni utili ai fini della...asarebbero altri. Uno su tutti, il 'trasporto pubblico'. Per Luca oltre mille permessi, 'sarebbero ancora pochi. Se bus e metro non vanno, il Comune non risolve il problema della...

