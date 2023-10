Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 9 ottobre 2023)DEL 9 OTTOBREORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANON CI SONO SEGNANI DI RILIEVO SULLA RETE VIARIA, DOVE LA CIRCONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA, QUALCHE DISAGIO E’ PRESENTE SULLA FLAMINIA, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA CORSO FRANCIA FINO A VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL RACCORDO; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-VELLETRI IL SERVIZIO E’ RALLENTATO CAUSA GUASTO ALLA LINEA TRA CECCHINA E LANUVIO; RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI REGIONALI; E SEMPRE NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, E’ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE: SERVIZIO SOSPESO SULLA LINEA METRE, MENTRE SONO POSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE PER BUS, COTRAL, TRAM, METROPOLITANE, E PER LE ...