Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2023 ore 11 | 30

(Di lunedì 9 ottobre 2023)DEL 9 OTTOBREORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI PER OPERAZIONI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 585 PERMANGONO RALLENTAMENTI A PARTIRE DA COLLEFERRO FINO A VALMONTONE IN DIREZIONE; PROSEGUENDO SULLA A1 INCOLONNAMENTI LUNGO LA DIRAMAZIONESUD, TRA TOR VERGATA E IL RACCORDO; SULLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA. ED E’ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO: APOSSIBILI RIDUZIONI DI CORSE PER BUS, COTRAL, TRAM, METROPOLITANE E DELLE FERROVIE METRE,-VITERBO E TERMINI CENTOCELLE; ...