Verstappen vince in Qatar un Gran premio troppo caldo

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Almeno questa gara ince la siamo… purnon tolta dai pensieri ma almeno per un anno possiamo occuparci d’altro. D’accordo i problemi di sicurezza, da mettere come sempre al di sopra di ogni valutazione, ma imporre in una competizione il massimo numero di giri da compiere con un tipo di gomma ha costretto chi l’ha seguita a un esercizio disumano, con vetture perennemente ai box e una classifica incomprensibile. Al punto che anche i telecronisti ed i commentatori hanno dovuto compiere uno sforzo non da poco per spiegare se le posizioni che si vedevano nella grafica erano reali oppure virtuali. Diciamo con chiarezza: vanno bene i soldi, siamo gente di mondo. Ma se a tutto questo aggiungiamo che alcuni piloti hanno rischiato il collasso (Sargeant si è addirittura ritirato e quando è uscito dalla macchina è stato aiutato da un defibrillatore), ...