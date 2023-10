Verona | procede la trattativa per la cessione del club | spunta la data del closing

... per i quali siseparatamente. Secondo l'accusa, Pittelli, in qualità di difensore di Delfino e in accordo con quest'ultimo, avrebbe promesso al giudice Petrini, che avrebbe accettato la ...BRUXELLES - Sul Pnrr "il lavoropositivamente d'intesa con la Commissione Ue: nelle prossime giornate sarà erogata materialmente la terza rata, abbiamo avuto l'approvazione delle modifiche della quarta, siamo in fase di ...

Il senso di Verona come città metropolitana Heraldo

Emergenza casa, la preoccupazione degli assessori di Vicenza ... Comune di Vicenza