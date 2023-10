“Verissimo” | l’ospite lascia tutti senza parole | Toffanin sconvolta

Leggi su tvzap

(Di lunedì 9 ottobre 2023) News tv. . Ogni sabato e domenica pomeriggio Silviafa compagnia al pubblico di Canale 5 con il suo programma, un rotocalco televisivo con servizi sui fatti della settimana, notizie rosa e approfondimenti ed ospiti in studio. Ospite nel coroso della puntata dell’8 Ottobre 2023 diAmanda Lear, la quale non ha deluso il pubblico, con siparietti e battute divertenti. Fino a quando non hato di stucco la stessa conduttrice.Leggi anche: Amanda Lear, intervista a “La Vita in Diretta” nel giorno del suo compleanno Leggi anche: Amanda Lear, il lutto che ha cambiato per sempre la sua vita: “È morto tra le fiamme” Leggi anche: “”, la super ospite di domani pronta a rivelare tutto sulla sua nuova fiamma Leggi anche: Ambra Angiolini, il triste annuncio ...