Venti minuti orribili | poi una buona Atalanta punita da un episodio

(Di lunedì 9 ottobre 2023) L’esce sconfitta dalla gara dell’Olimpico superata dalla Lazio per 3 a 2. Un inizio semplicemente disastroso, porta la Dea sotto di due reti, entrambe ampiamente evitabili. Soprattutto la sfortunata autorete di De Ketelaere avrebbe potuto essere evitata se solo Musso fosse uscito all’interno dell’area piccola. Le due sberle ricevute scuotono la squadra che reagisce con veemenza, mette in difficoltà i biancazzurri e trova la rete con un bellissimo colpo di testa di Ederson. Nonostante la grande volontà, alcuni nerazzurri sembrano però spenti, primi tra tutti Pasalic e Scamacca, preferiti in apertura a Lookman e Koopmeiners. Proprio quest’ultimo entra nella ripresa per cercare di creare maggiore pressione alla ricerca del pareggio, che infatti arriva ancora di testa con Kolasinac. La formazione nerazzurra sembra essere ora in pieno controllo del match, tanto che ...