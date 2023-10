... ma ora ne sono statipiù di un milione solo negli ultimi 12 mesi. Cosa emerge da questa ... Vanno fatteriflessioni in proposito. La prima riguarda la miopia di FCA quando ha venduto la ...La vendita non si concretizza, maanni dopo Nexa sta facendo la corte alla fazione opposta, quella di Haftar. Il primo contatto avviene nel 2015, quando un rappresentante del Maresciallo visita ...

"Venduti due satelliti spia": gli strani affari tra Pechino e la Wagner ilGiornale.it

Quadro valutato 15mila dollari due anni fa si scopre essere un Rembrandt. «Ora può essere venduto per 18 milio ilmessaggero.it

Il gruppo paramilitare russo ha firmato un contratto con una società cinese per acquisire due satelliti: immagini utilizzate anche Yevgeny Prigozhin ...L’ex membro dei One Direction, Louis Tomlison, si è esibito ieri sera al Pala Alpitour di Torino dove ha portato in scena la prima delle due date italiane del suo tour Faith In The Future 2023.