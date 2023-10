Veicoli commerciali - Alla guida del Ford Transit Custom

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Il Model Year 2023 è il primo rifacimento radicale deldal lancio nel 2012, quando il furgone raccolse il testimone della parte bassa della gamma attornotonnellata di portata per proiettarla in un mercato deidi taglia media dove si era sviluppata una domanda che andava oltre la pura capacità di trasporto: ai nuovi nati, si richiedeva un'ampiezza di vedute tale da poter interpretare con disinvoltura non solo il ruolo di furgone, ma anche quello di pulmino, la presenza di sistemi di sicurezza e di assistenzacomparabili a quelli delle auto nonché una gamma di servizi telematici, finanziari e post vendita a contorno del prodotto stesso. Nella nuova generazione...

abbiamo approfondito il tema dei furgoni, dei van e dei pick - up con nbsp;, membro del brand Board of Management per le vendite e il marketing di Volkswagen.

La nuova generazione del medio più venduto in Europa è stata interamente riprogettata a livello di stile, powertrain (ora anche elettrici e ibridi), pianale e sospensioni ...Secondo l'ultimo rapporto sulle emissioni di gas serra dell'Agenzia dell'Ambiente Europea, il trasporto su strada è fonte di oltre il 22% delle emissioni di gas serra del vecchio continente. Insieme a ...