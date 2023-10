Vasco Rossi | le sue note ribelli fanno vibrare l’anima

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 9 ottobre 2023) A cura di Pierluigi Panciroli Simbolo di una passione indomabile e di una mai abbandonataone musicale,, nato a Zocca nell’Appennino modenese, è cresciuto intrecciando la sua musica con la sua vera essenza. Il “Blasco Nazionale” come lo definiscono in modo affettuoso i suoi seguaci, è il simbolo dell’autenticità e della schiettezza e la sua carriera si sviluppa come un racconto epico nella storia della musica italiana. Canzoni che restano come echi nelè un’icona vivente che è stata ed è tuttora la colonna sonora di tante generazioni di appassionati di rock, sempre alla ricerca di nuove e profonde emozioni, di sfide estreme contro le limitazioni della routine quotidiana. Le sue performances vanno oltre il classico concerto rock, ...