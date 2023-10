Varese | rubava dai libretti dei risparmi degli anziani | confiscati oltre 170mila euro

La guardia di finanza diha quindi dato esecuzione a un provvedimento di confisca per un valore pari a 177mila euro . La guardia di finanza diha quindi dato esecuzione a un ...La Guardia di Finanza diha dato esecuzione a un provvedimento di confisca, per un valore pari a 177 mila euro , nei confronti di una ex dipendente di una società di servizi postali e raccolta risparmio , condannata ...

La donna aveva instaurato un rapporto di totale fiducia con i clienti della società, quindi movimentava libretti di risparmio e conti correnti per vivere al di sopra delle sue disponibilità ...