Vangelo di oggi 9 Ottobre 2023 | Lc 10 | 25-37 | Video commento

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi lunedì 9, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. “Siamo tutti chiamati a percorrere lo stesso cammino L'articolodi: Lc 10,25-37proviene da La Luce di Maria.

... per noi cristiani, è il tema esistenziale e decisivo per l'uomo di tutti i tempi, maper molti credenti si sta affievolendo. I valori proposti come verità dale che rispettano la ...Un vero e proprio appello quello del Papa che, al termine dell'Angelus, si sofferma ... E usa una parabola delper fare un esempio, parlando di quei contadini che hanno ricevuto in dono una ...

Il Vangelo di oggi, domenica 8 Ottobre 2023 ATNews

p. Luca Arzenton - Commento al Vangelo di oggi, 8 Ottobre 2023 - Cerco il Tuo volto

Un grande evento culturale, quello proposto dal Gruppo Avanguardie Artistiche, a Cassino. È stata infatti inaugurata nella città martire "Genesi" la mostra antologica dedicata ad Antonio Del Donno, re ...“Armi e attacchi si fermino, per favore. Terrorismo e guerra non portano soluzioni, ma solo morte. Si comprenda che portano solo sofferenza per tanti innocenti. Ogni guerra è una sconfitta”. Lo ha det ...