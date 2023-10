(Di lunedì 9 ottobre 2023) Dopo giorni di paura per il ricovero improvviso di Fedez che aveva tenuto tutta la famiglia con il fiato sospeso, ora finalmente arrivano momenti felici anche per. La sorella di ...

Dopo giorni di paura per il ricovero improvviso di Fedez che aveva tenuto tutta la famiglia con il fiato sospeso, ora finalmente arrivano momenti felici anche per. La sorella di Chiaraè volata a Chicago per trascorrere un po' di tempo con il fidanzato Matteo Napoletano che vive negli Usa. 'Sono stati tre giorni intensi, stupendi, ...Il ricovero non era dovuto " come avevano ipotizzato molti fans, quando Chiaraaveva ... Articoli più letti Matrimonio a prima vista 11 : Alessandro etrovano un'intesa (a letto), ma ...

Valentina Ferragni con Matteo Napoletano, amore a Chicago TGCOM

Valentina Ferragni saluta Matteo Napoletano e Chicago: «Sheakespeare ubriaco, la nota stonata» leggo.it

Valentina Ferragni vola in America da Matteo Napoletano per tre giorni intensi d’amore. La coppia in visita alla città di Chicago mostra momenti felici, appassionati e divertenti tra selfie, video e ...Chicago, conosciuta anche come The Second City e Wind City, è tra le città più all'avanguardia d’America. E lo sa anche Valentina Ferragni. Infatti, la sorella ...