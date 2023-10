Valditara ferma sul nascere l' odio antisemita nelle scuole | via alle ispezioni

(Di lunedì 9 ottobre 2023)in alcuneper verificare se effettivamente sono stati tenuti atteggiamenti antisemiti e di esaltazione dell'azione di Hamas. Se appurati, saranno denunciati alla Procura della Repubblica. A stabilirlo è stato il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe, che questa mattina ha portato la solidarietà del Ministero e del Governo italiano alla Scuola della Comunità Ebraica di via Sally Mayer a Milano. “In queste ore drammatiche - ha dichiarato il Ministro dopo l'attacco ai danni di Israele - voglio esprimere vicinanza al popolo ebraico, vittima di un attacco brutale che richiama i metodi nazisti. Partendo dalla scuola è necessario elaborare una strategia complessiva per debellare ogni residuo di antisemitismo e promuovere la cultura del rispetto. Questoferoce, disumano, richiama le ...

