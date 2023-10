Valditara dichiara guerra ai collettivi filo-Hamas

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 9 ottobre 2023) “Se è vero che alcuniscolastici hanno inneggiato adalla morte dei ragazzi israeliani, vanno perseguiti dalla legge. Finiranno in prigione”. È quanto ha detto oggi il ministro dell’Istruzione, Giuseppe, nel corso di una visita alla Scuola della Comunità Ebraica di via Sally Mayer a Milano. Il ministro dell’Istruzioneha avvertito che gli studenti che inneggiano ad“finiranno in prigione”ha annunciato che ci saranno ispezioni in alcune scuole per verificare se effettivamente sono stati tenuti atteggiamenti antisemiti e di esaltazione dell’azione di. Se appurati, ha avvertito il ministro dell’Istruzione, saranno denunciati alla Procura della Repubblica. “È necessario elaborare una strategia per debellare ogni ...