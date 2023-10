Vajont | Serracchiani | ascoltare la voce della terra

Leggi su udine20

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Rojc: lungo silenzio ha nascosto responsabilità “Dalci viene una tragica lezione che attraversa i decenni e insegna attraverso le vittime e i sopravvissuti: non sottovalutare la forza e la. È un monito che rifaccio mio tornando in questo luogo consacrato dalle vite perdute. Dopo sessanta anni dalla frana che precipitò nel bacino idroelettrico rimangono potenti il dolore e l’indignazione, sentimenti da coltivare come antidoto al cinico calcolo del guadagno sulla sicurezza delle opere. Ancora oggi prevenzione e rispetto delle regole sono da rafforzare nei fatti e pure troppo spesso trascurate con gravi conseguenze”. È il pensierodeputata Debora(Pd), oggi a Erto e Casso (Pordenone), per le cerimonie solenni che, alla presenza del ...