Vajont senza fine | nel libro di Mario Passi la rara testimonianza diretta della tragedia e l’omertà istituzionale che accompagnò la sete di giustizia

(Di lunedì 9 ottobre 2023) “Scarnificato il fiancomontagna, spariti i prati e i boschetti golenali, inghiottita la strada statale. Su in alto, all’uscita delle brevi gallerie ferroviarie, tratti di binari protesi al cielo, attorcigliati come sculture astratte. Il piccolo ponte sul torrente Maé intasato di tronchi, di brecciame. E altri cadaveri che galleggiano, poveri corpi ignudi”. Nell’epoca in cui un qualsiasi passante può filmare ogni sciagura anche la più immane come un terremoto o uno tsunami con uno smartphone, non ci facciamo nemmeno più caso. Ma le parole usate da, giornalista de L’Unità, mentre risale il Piave verso Longarone la mattina del 10 ottobre 1963 in un clima spettrale, fanno ancora spavento e gridano tutto il loro onesto valore dioculare – non esistono riprese video, ma solo qualche foto – ...