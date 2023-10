Vajont | Schlein | ' rispettare ambiente è garanzia di vita' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Nella notte di 60 anni fa la tragedia del Vajont sconvolse per sempre vite, comunità, un territorio e l'Italia intera. C'è un solo modo, oggi, di onorare quelle vittime e portare rispetto a quell'immenso dolore: agire diversamente, responsabilmente nei confronti dell'ecosistema, fermare il consumo di suolo e investire per la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza del territorio". Così la segretaria del Pd, Elly. "Non c'è altra strada se non quella della tutela e cura del territorio. Perché tutelarlo significa anche tutelare noi stessi. Facciamo tesoro delle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nell'occasione del sessantesimo di quella terribile strage, che ci ha ricordato oggi che occuparsi dell', rispettarlo, èdi".