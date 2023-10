Vajont | perché la memoria diventi responsabilità Ne parlano Marco Paolini e un sopravvissuto

l'uomo è parte della natura, ma non deve divenirne nemico. Non si tratta di un tema di ... Leggi Anche ": Analisi di un disastro", lo speciale per ricordare la tragediaLa tragedia deldeve parlare di oggi, di noi, del nostro rapporto con l'ambiente. Così, ... Tutto questo è possibilesulla scena si sprigiona il potente algoritmo delle emozioni. Bisogna ...

Veneto. Vajont: conoscere, capire, coltivare la memoria perchè la ... CISL