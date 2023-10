Vajont | Pd | ' per onorare le vittime prevenzione e risposte alla crisi climatica'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Roma, 9 ott (Adnkronos) - "Se vogliamo davvero imparare la lezione del disastro deldobbiamo impegnarci ogni giorno a non ripetere gli stessi errori. Ricorrono oggi i sessant'anni dal più grande disastro italiano causato da mano umana. Nella frana che alle ore 22.39 del 9 ottobre 1963 si staccò dal monte Toc, morirono 1910 persone tra cui 487 ragazzi". Lo dicono Annalisa Corrado, responsabile Conversione ecologica, clima, green economy e Agenda 2030 nella segreteria del Pd e Sandro Ruotolo, responsabile Culture e memoria nella segreteria Pd. "Non fu una ‘catastrofe naturale' bensì una strage con colpevoli, rintracciabili in una lunga stratificazione di responsabilità: dprogettazione scellerata, passando per la sottovalutazione deglirmi, finomancata evacuazione -proseguono-. Non è bastata quella ...