Vajont | Morassut Pd | ' tragedia ancora attuale'

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "La diga, quella notte, fu scavalcata da un onda di oltre 100 milioni di metri cubi d'acqua, che spazzò di via gli insediamenti della valle. La frana del monte Toc era prevista e si sapeva che si sarebbe verificata. Alcuni operai assistettero alla frana dal parapetto della diga, perché sapevano che era in arrivo e furono essi stessi travolti. Gli errori di valutazione geologica furono fatali. Eppure il progetto della diga aveva più di trent'anni". Così il deputato del Partito democratico Roberto, che ricorda ladel 9 ottobre del 1963. "oggi - spiega - l'Italia manca di un efficace sistema di prevenzione del rischio idrogeologico, pur avendo risorse e strumenti. Occorre investire in personale qualificato e specializzato nei comuni e negli enti territoriali. Sostenere le autorità ...