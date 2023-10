Vajont | Meloni | “Dopo 60 anni un monito per tutti | quella tragedia poteva e doveva essere evitata”

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Sessantail crollo della diga del, l’Italia non dimentica l’immaneche si consumò il 9 ottobre 1963 causando la morte di 1910 vittime. “Oggi ricordiamo il tragico disastro del, una ferita profonda nella nostra storia. Quasi 2 mila vittime, interi paesi spazzati via, unache”. Così la premier Giorgiasu X. “A distanza di 60, il ricordo delresta unpernoi. Non dobbiamo dimenticare quanto è costata l’irresponsabilità umana interribile notte del 9 ottobre 1963 a una Comunità che era pienamente consapevole dei rischi. Ma che ...

Il presidente Mattarella in visita al cimitero monumentale di Fortogna. Il 9 ottobre del 1963 un'enorme frana si staccò dal monte Toc, cadendo nella diga e provocando uno tsunami: in una notte moriron ...Alle 22:39 del 9 ottobre 1963 un'enorme frana si staccò dal monte Toc e, precipitando nel bacino sottostante, creò un'immensa onda d'acqua che scavalcò la diga e si riversò su Longarone. Per la storia ...