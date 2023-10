Vajont | Mattarella | rispettare ambiente è garanzia di vita

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, alla cerimonia di commemorazione della tragedia delha parlato dei "silenti monumenti alle vittime, a quelle inumate ...Sessant'anni fa la tragedia nelche causò la morte di 1.917 persone. Oggi il Presidente della Repubblica Sergiosi è recato nei luoghi del disastro per partecipare alle celebrazioni : ha depositato una corona di ...

Sessanta anni fa la tragedia del Vajont, Mattarella sui luoghi del disastro Agenzia ANSA

Vajont, Mattarella: un tormento che 60 anni dopo interroga le coscienze TGCOM

Erto e Casso (Pn), 9 ott. (askanews) - 'Occuparsi dell'ambiente, rispettarlo, è garanzia di vita', perchè alla 'prevaricazione' dell'uomo ...Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia per la commemorazione del 60/mo anniversario del disastro del Vajont. Per evitare -ha esortato il Capo ...