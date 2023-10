Vajont | Mattarella | ' riconciliarsi con natura che ci ospita'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Longarone (Bl), 9 ott. (Adnkronos) - "Sui luoghi della tragedia, il giorno dopo svettava, solitario, a Pirago, il campanile della chiesa di san Tomaso apostolo. Il tempo non diluisce il dolore, ma quel campanile, oggi restaurato, appare, nella sua solitudine, quasi simbolo della resilienza di questi luoghi e della sua gente. Gente di paesi che, come ha ricordato il sindaco Padrin, hanno voluto tornare alla vita. Come hanno sottolineato, con ammirazione, anche i presidenti Fedriga e Zaia. Di chi -insieme allo strazio della perdita dei propri cari, della propria casa, dei propri averi– si è trovato di fronte a una scelta angosciante: andarsene o 'resistere'". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della cerimonia per la commemorazione del 60/mo anniversario del disastro del. "Esperienze -ha ricordato il ...